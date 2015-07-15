Ангушт - Машук-КМВ

|16 тур
|6 ноября, четверг
|15:00
|Машук-КМВ
|1:1
|Ангушт
|6 тур
|7 сентября, воскресенье
|18:00
|Ангушт
|3:0
|Машук-КМВ
|16 тур
|6 ноября, четверг
|15:00
|Машук-КМВ
|1:1
|Ангушт
|6 тур
|7 сентября, воскресенье
|18:00
|Ангушт
|3:0
|Машук-КМВ
|29 тур
|11 мая, суббота
|16:00
|Ангушт
|1:0
|Машук-КМВ
|13 тур
|25 сентября, вторник
|16:30
|Машук-КМВ
|1:3
|Ангушт
|22 тур
|2 октября, воскресенье
|16:00
|Ангушт
|0:0
|Машук-КМВ
|6 тур
|28 мая, суббота
|00:00
|Машук-КМВ
|2:1
|Ангушт
|27 тур
|24 сентября, пятница
|17:00
|Ангушт
|0:0
|Машук-КМВ
|11 тур
|15 июня, вторник
|18:00
|Машук-КМВ
|5:0
|Ангушт