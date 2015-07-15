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Ангушт - Машук-КМВ

15.07.2015, Среда, 17:00 мск Назрань, стадион Центральный им. Р. Аушева Россия. Кубок, 1/256 финала Ангушт - Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
16 тур
6 ноября, четверг 15:00 Машук-КМВ 1:1 Ангушт
6 тур
7 сентября, воскресенье 18:00 Ангушт 3:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
29 тур
11 мая, суббота 16:00 Ангушт 1:0 Машук-КМВ
13 тур
25 сентября, вторник 16:30 Машук-КМВ 1:3 Ангушт
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
22 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Ангушт 0:0 Машук-КМВ
6 тур
28 мая, суббота 00:00 Машук-КМВ 2:1 Ангушт
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
27 тур
24 сентября, пятница 17:00 Ангушт 0:0 Машук-КМВ
11 тур
15 июня, вторник 18:00 Машук-КМВ 5:0 Ангушт
Россия. Кубок (2010/2011)
1/128 финала
10 мая, понедельник 00:00 Ангушт 1:0 Машук-КМВ
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
36 тур
27 октября, вторник 16:00 Машук-КМВ 5:0 Ангушт
18 тур
11 июля, суббота 00:00 Ангушт 0:2 Машук-КМВ
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