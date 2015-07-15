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МИТОС - СКА

15.07.2015, Среда, 17:00 мск Новочеркасск, стадион Ермак Россия. Кубок, 1/256 финала МИТОС - СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
31 тур
21 мая, вторник 00:00 МИТОС 3:0 СКА
15 тур
6 октября, суббота 16:00 СКА 1:0 МИТОС
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
34 тур
31 мая, четверг 18:00 МИТОС 3:0 СКА
1 тур
17 апреля, воскресенье 16:00 СКА 1:0 МИТОС
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
34 тур
5 ноября, пятница 14:00 СКА 1:2 МИТОС
1 тур
10 апреля, суббота 00:00 МИТОС 2:0 СКА
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