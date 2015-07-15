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Чертаново - Калуга

15.07.2015, Среда, 17:00 мск Москва, стадион Янтарь Россия. Кубок, 1/256 финала Чертаново - Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
22 тур
17 апреля, пятница 17:30 Калуга 2:1 Чертаново
8 тур
28 августа, четверг 14:00 Чертаново 0:2 Калуга
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