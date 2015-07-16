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Гент - Брюгге

16.07.2015, Четверг, 21:30 мск Гент, стадион Геламко Арена Суперкубок Бельгии Гент - Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
8 тур
17 мая, воскресенье 15:30 Брюгге 2:3 Гент
4 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Гент 2:2 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
27 тур
22 февраля, воскресенье 16:30 Гент 2:1 Брюгге
12 тур
26 октября, воскресенье 16:30 Брюгге 2:2 Гент
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
20 тур
22 декабря, воскресенье 17:30 Гент 1:3 Брюгге
5 тур
25 августа, воскресенье 16:30 Брюгге 1:1 Гент
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
24 тур
27 января, воскресенье 17:30 Брюгге 0:0 Гент
9 тур
30 сентября, воскресенье 16:30 Гент 2:2 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 6 тур
28 апреля, суббота 20:00 Гент 2:1 Брюгге
Плей-офф, 4 тур
15 апреля, воскресенье 20:00 Брюгге 1:0 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
25 тур
12 февраля, воскресенье 21:00 Гент 1:3 Брюгге
10 тур
16 октября, воскресенье 16:30 Брюгге 2:0 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 1 тур
2 апреля, суббота 20:00 Гент 1:1 Брюгге
21 тур
26 декабря, воскресенье 20:00 Гент 0:2 Брюгге
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Брюгге 3:2 Гент
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 10 тур
8 мая, суббота 22:00 Гент 6:2 Брюгге
Плей-офф I, 4 тур
11 апреля, воскресенье 22:30 Брюгге 1:1 Гент
26 тур
14 февраля, воскресенье 22:30 Гент 1:1 Брюгге
11 тур
18 октября, воскресенье 22:30 Брюгге 1:0 Гент
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