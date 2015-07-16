Гент - Брюгге

|8 тур
|17 мая, воскресенье
|15:30
|Брюгге
|2:3
|Гент
|4 тур
|26 апреля, воскресенье
|19:00
|Гент
|2:2
|Брюгге
|27 тур
|22 февраля, воскресенье
|16:30
|Гент
|2:1
|Брюгге
|12 тур
|26 октября, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|2:2
|Гент
|20 тур
|22 декабря, воскресенье
|17:30
|Гент
|1:3
|Брюгге
|5 тур
|25 августа, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|1:1
|Гент
|24 тур
|27 января, воскресенье
|17:30
|Брюгге
|0:0
|Гент
|9 тур
|30 сентября, воскресенье
|16:30
|Гент
|2:2
|Брюгге
|Плей-офф, 6 тур
|28 апреля, суббота
|20:00
|Гент
|2:1
|Брюгге
|Плей-офф, 4 тур
|15 апреля, воскресенье
|20:00
|Брюгге
|1:0
|Гент
|25 тур
|12 февраля, воскресенье
|21:00
|Гент
|1:3
|Брюгге
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|2:0
|Гент
|Плей-офф I, 1 тур
|2 апреля, суббота
|20:00
|Гент
|1:1
|Брюгге
|21 тур
|26 декабря, воскресенье
|20:00
|Гент
|0:2
|Брюгге
|10 тур
|2 октября, суббота
|22:00
|Брюгге
|3:2
|Гент