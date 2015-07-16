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Хафнарфьордур - Кешля

16.07.2015, Четверг, 22:15 мск Хафнарфьордур, стадион Каплакрики Лига Европы, 2 раунд , первый матч Хафнарфьордур - Кешля
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