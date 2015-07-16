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Легия - Ботошани

16.07.2015, Четверг, 21:45 мск Варшава, стадион Войска Польского Лига Европы, 2 раунд , первый матч Легия - Ботошани
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 6 6 0 0 22:3 +19 18
2. Мидтьюлланд 6 2 1 3 6:12 -6 7
3. Брюгге 6 1 2 3 4:11 -7 5
4. Легия 6 1 1 4 4:10 -6 4
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