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Спартак Тр - Линфилд

16.07.2015, Четверг, 21:05 мск Трнава, стадион Антон Малатински Лига Европы, 2 раунд , первый матч Спартак Тр - Линфилд
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