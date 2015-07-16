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Трабзонспор - Дифферданж

16.07.2015, Четверг, 21:00 мск Трабзон, стадион Шенюл Гюнеш Лига Европы, 2 раунд , первый матч Трабзонспор - Дифферданж
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