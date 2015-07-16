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Копенгаген - Ньютаун

16.07.2015, Четверг, 20:45 мск Копенгаген, стадион Паркен Лига Европы, 2 раунд , первый матч Копенгаген - Ньютаун
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