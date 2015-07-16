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Рандерс - Эльфсборг

16.07.2015, Четверг, 20:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Лига Европы, 2 раунд , первый матч Рандерс - Эльфсборг
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