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Шахтер - Вольфсберг

16.07.2015, Четверг, 19:30 мск Солигорск, стадион Строитель Лига Европы, 2 раунд , первый матч Шахтер - Вольфсберг
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