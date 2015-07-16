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Дачия - Жилина

16.07.2015, Четверг, 19:00 мск Лига Европы, 2 раунд , первый матч Дачия - Жилина
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация,
ответный матч		 23 июля, четверг 20:30 Дачия 0:1 Жилина
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация,
первый матч		 16 июля, четверг 19:30 Жилина 2:0 Дачия
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