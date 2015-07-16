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Ференцварош - Железничар

16.07.2015, Четверг, 21:30 мск Будапешт, стадион Альберт Флориан Стэдиум Лига Европы, 2 раунд , первый матч Ференцварош - Железничар
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