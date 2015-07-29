Введите ваш ник на сайте

Челси - Барселона

29.07.2015, Среда, 03:00 мск Международный кубок чемпионов Челси - Барселона
Лига Чемпионов (2011/2012)
1/2 финала
ответный матч		 24 апреля, вторник 22:45 Барселона 2:2 Челси
Лига Чемпионов (2011/2012)
1/2 финала
первый матч		 18 апреля, среда 22:45 Челси 1:0 Барселона
Лига Чемпионов (2008/2009)
1/2 финала
ответный матч		 6 мая, среда 22:45 Челси 1:1 Барселона
1/2 финала
ответный матч		 28 апреля, вторник 22:45 Барселона 0:0 Челси
...
  • Читайте нас: 