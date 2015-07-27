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Интер - Реал

27.07.2015, Понедельник, 13:00 мск Международный кубок чемпионов Интер - Реал
Товарищеские матчи 2014

27 июля, воскресенье 02:00 Реал 1:1
(2:3)п		 Интер
Товарищеские матчи 2013

10 августа, суббота 22:00 Интер 0:3 Реал
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