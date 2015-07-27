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Нью-Йорк Ред Буллз - Бенфика

27.07.2015, Понедельник, 02:30 мск Нью Йорк, стадион Ред Булл Арена Международный кубок чемпионов Нью-Йорк Ред Буллз - Бенфика
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