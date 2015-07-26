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ПСЖ - Челси

26.07.2015, Воскресенье, 01:00 мск Международный кубок чемпионов ПСЖ - Челси
Лига чемпионов (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 11 марта, среда 22:45 Челси 2:2 ПСЖ
Лига чемпионов (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 17 февраля, вторник 22:45 ПСЖ 1:1 Челси
Лига чемпионов (2013/2014)
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, вторник 22:45 Челси 2:0 ПСЖ
Лига чемпионов (2013/2014)
1/4 финала
первый матч		 2 апреля, среда 22:45 ПСЖ 3:1 Челси
Товарищеские матчи 2012

23 июля, понедельник 03:00 ПСЖ 1:1 Челси
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