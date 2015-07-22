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Манчестер Юнайтед - Сан-Хосе

22.07.2015, Среда, 06:00 мск Сан-Хосе, стадион Авайя Стэдиум Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед - Сан-Хосе
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