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Барселона - Лос-Анджелес Гэлакси

22.07.2015, Среда, 06:00 мск Международный кубок чемпионов Барселона - Лос-Анджелес Гэлакси
Товарищеские матчи 2009

2 августа, воскресенье 07:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Барселона
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