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Бенфика - ПСЖ

19.07.2015, Воскресенье, 03:30 мск Торонто, стадион БМО Файлд Международный кубок чемпионов Бенфика - ПСЖ
Лига чемпионов (2013/2014), группа C
6 тур
10 декабря, вторник 23:45 Бенфика 2:1 ПСЖ
2 тур
2 октября, среда 22:45 ПСЖ 3:0 Бенфика
Лига Европы (2010/2011)
1/8 финала
ответный матч		 17 марта, четверг 21:00 ПСЖ 1:1 Бенфика
1/8 финала
ответный матч		 10 марта, четверг 23:05 Бенфика 2:1 ПСЖ
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