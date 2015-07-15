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Сан-Хосе - Америка

15.07.2015, Среда, 05:30 мск Сан-Хосе, стадион Авайя Стэдиум Международный кубок чемпионов Сан-Хосе - Америка
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