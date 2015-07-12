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Лос-Анджелес Гэлакси - Америка

12.07.2015, Воскресенье, 06:30 мск Карсон, Калифорния, стадион Стаб Хаб Международный кубок чемпионов Лос-Анджелес Гэлакси - Америка
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