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Крузейдерс - Скендербеу

21.07.2015, Вторник, 21:45 мск Белфаст, стадион Сивью Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Крузейдерс - Скендербеу
Первый матч: 1 - 4
Лига чемпионов (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 14 июля, вторник 21:00 Скендербеу 4:1 Крузейдерс
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