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Линкольн - Мидтьюлланд

21.07.2015, Вторник, 21:45 мск Гибралтар, стадион Виктория Стэдиум Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Линкольн - Мидтьюлланд
Первый матч: 0 - 1
Лига чемпионов (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 14 июля, вторник 20:30 Мидтьюлланд 1:0 Линкольн
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