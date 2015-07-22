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Фехервар - ТНС

22.07.2015, Среда, 21:30 мск Секешфехервар, стадион Состой Стадион Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Фехервар - ТНС
Первый матч: 1 - 0
Лига чемпионов (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 14 июля, вторник 21:00 ТНС 0:1 Фехервар
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