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Куба - Гватемала

16.07.2015, Четверг, 01:00 мск Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 тур Куба - Гватемала
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тринидад и Тобаго 3 2 1 0 9:5 +4 7
2. Мексика 3 1 2 0 10:4 +6 5
3. Куба 3 1 0 2 1:8 -7 3
4. Гватемала 3 0 1 2 1:4 -3 1
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