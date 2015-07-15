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Ямайка - Сальвадор

15.07.2015, Среда, 01:00 мск Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 тур Ямайка - Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные 2012

16 августа, четверг 02:00 Сальвадор 0:2 Ямайка
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ямайка 3 2 1 0 4:2 +2 7
2. Коста-Рика 3 0 3 0 3:3 0 3
3. Сальвадор 3 0 2 1 1:2 -1 2
4. Канада 3 0 2 1 0:1 -1 2
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