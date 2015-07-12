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Ямайка - Канада

12.07.2015, Воскресенье, 01:30 мск Хьюстон, стадион ББВА Компасс Стэдиум Золотой кубок КОНКАКАФ, 2 тур Ямайка - Канада
Товарищеские матчи. Сборные 2014

10 сентября, среда 03:30 Канада 3:1 Ямайка
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ямайка 3 2 1 0 4:2 +2 7
2. Коста-Рика 3 0 3 0 3:3 0 3
3. Сальвадор 3 0 2 1 1:2 -1 2
4. Канада 3 0 2 1 0:1 -1 2
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