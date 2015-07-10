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Тринидад и Тобаго - Гватемала

10.07.2015, Пятница, 02:00 мск Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур Тринидад и Тобаго - Гватемала
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тринидад и Тобаго 3 2 1 0 9:5 +4 7
2. Мексика 3 1 2 0 10:4 +6 5
3. Куба 3 1 0 2 1:8 -7 3
4. Гватемала 3 0 1 2 1:4 -3 1
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