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Сальвадор - Канада

09.07.2015, Четверг, 05:30 мск Карсон, Калифорния, стадион Стаб Хаб Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур Сальвадор - Канада
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ямайка 3 2 1 0 4:2 +2 7
2. Коста-Рика 3 0 3 0 3:3 0 3
3. Сальвадор 3 0 2 1 1:2 -1 2
4. Канада 3 0 2 1 0:1 -1 2
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