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США - Гондурас

08.07.2015, Среда, 04:30 мск Фриско, стадион Тойота Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур США - Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные 2014

15 октября, среда 04:00 США 1:1 Гондурас
Золотой кубок КОНКАКАФ 2013
Плей-офф, 1/2 финала
25 июля, четверг 03:00 США 3:1 Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013)
Финальный раунд, 6 тур
19 июня, среда 05:06 США 1:0 Гондурас
Финальный раунд, 1 тур
7 февраля, четверг 01:00 Гондурас 2:1 США
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. США 3 2 1 0 4:2 +2 7
2. Гаити 3 1 1 1 2:2 0 4
3. Панама 3 0 3 0 3:3 0 3
4. Гондурас 3 0 1 2 2:4 -2 1
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