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Панама - Гаити

08.07.2015, Среда, 02:00 мск Фриско, стадион Тойота Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур Панама - Гаити
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. США 3 2 1 0 4:2 +2 7
2. Гаити 3 1 1 1 2:2 0 4
3. Панама 3 0 3 0 3:3 0 3
4. Гондурас 3 0 1 2 2:4 -2 1
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