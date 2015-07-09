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КР Рейкьявик - Корк Сити

09.07.2015, Четверг, 22:15 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч КР Рейкьявик - Корк Сити
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 21:45 Корк Сити 1:1 КР Рейкьявик
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