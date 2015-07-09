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Железничар - Бальцан

09.07.2015, Четверг, 22:15 мск Сараево, стадион Асим Ферхатович Хасе - Кошево Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Железничар - Бальцан
Первый матч: 2 - 0
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 30 июня, вторник 19:00 Бальцан 0:2 Железничар
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