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Хафнарфьордур - СИК

09.07.2015, Четверг, 22:15 мск Хафнарфьордур, стадион Каплакрики Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Хафнарфьордур - СИК
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 19:00 СИК 0:1 Хафнарфьордур
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