Введите ваш ник на сайте

Абердин - Шкендия

09.07.2015, Четверг, 21:45 мск Абердин, стадион Питтодри Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Абердин - Шкендия
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 22:05 Шкендия 1:1 Абердин
...
  • Читайте нас: 