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Сент-Джонстон - Алашкерт

09.07.2015, Четверг, 21:45 мск Перт, стадион Макдиармид Парк Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Сент-Джонстон - Алашкерт
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 18:00 Алашкерт 1:0 Сент-Джонстон
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