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Валлетта - Ньютаун

09.07.2015, Четверг, 21:45 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Валлетта - Ньютаун
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 21:15 Ньютаун 2:1 Валлетта
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