Введите ваш ник на сайте

Ягеллония - Круоя

09.07.2015, Четверг, 21:30 мск Белосток, стадион Гетман Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Ягеллония - Круоя
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 18:00 Круоя 0:1 Ягеллония
...
  • Читайте нас: 