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Войводина - МТК

09.07.2015, Четверг, 21:30 мск Нови Сад, стадион Караджордже Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Войводина - МТК
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 21:30 МТК 0:0 Войводина
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