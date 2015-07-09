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Спартак Тр - Олимпик

09.07.2015, Четверг, 21:05 мск Трнава, стадион Антон Малатински Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Спартак Тр - Олимпик
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 19:00 Олимпик 1:1 Спартак Тр
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