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Вадуц - Ла Фиорита

09.07.2015, Четверг, 20:45 мск Вадуц, стадион Райнпарк Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Вадуц - Ла Фиорита
Первый матч: 5 - 0
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 21:30 Ла Фиорита 0:5 Вадуц
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