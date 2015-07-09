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Рандерс - Сан-Хулиа

09.07.2015, Четверг, 20:05 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Рандерс - Сан-Хулиа
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 19:00 Сан-Хулиа 0:1 Рандерс
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