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Хайдук - Калев

09.07.2015, Четверг, 20:00 мск Сплит, стадион Полюд Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Хайдук - Калев
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 19:30 Калев 1:1 Хайдук
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