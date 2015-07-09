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Одд - Шериф

09.07.2015, Четверг, 20:00 мск Скиен, стадион Скагерак Арена Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Одд - Шериф
Первый матч: 3 - 0
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 20:00 Шериф 0:3 Одд
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