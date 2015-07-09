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Шахтер - Гленавон

09.07.2015, Четверг, 19:30 мск Солигорск, стадион Строитель Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Шахтер - Гленавон
Первый матч: 2 - 1
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 21:45 Гленавон 1:2 Шахтер
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