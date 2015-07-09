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Дюделанж - Колледж Дублин

09.07.2015, Четверг, 19:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Дюделанж - Колледж Дублин
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 21:45 Колледж Дублин 1:0 Дюделанж
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