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Торпедо-БелАЗ - Кукеси

09.07.2015, Четверг, 19:00 мск Жодино, стадион Торпедо Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Торпедо-БелАЗ - Кукеси
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 19:00 Кукеси 2:0 Торпедо-БелАЗ
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