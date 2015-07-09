Введите ваш ник на сайте

Спартак-Цхинвали - Ботошани

09.07.2015, Четверг, 19:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Спартак-Цхинвали - Ботошани
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 20:00 Ботошани 1:1 Спартак-Цхинвали
...
  • Читайте нас: 