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Нымме Калью - Актобе

09.07.2015, Четверг, 19:00 мск Таллин, стадион Кадриору Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Нымме Калью - Актобе
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 19:00 Актобе 0:1 Нымме Калью
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